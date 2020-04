Le kenyan Levit Nudi conçoit une application qui détecte les faux médicaments

(Agence Ecofin) - Levit Nudi est le concepteur de Tambua, une application mobile pour détecter les faux médicaments en les scannant. Elle permet également d’identifier les pharmacies agréées au Kenya. Un code barre et une technologie de géolocalisation retracent la chaîne d’approvisionnement des médicaments.

D’après une étude menée par des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medecine, les antipaludéens de qualité inférieure ou falsifiés seraient à l’origine de 116 000 décès supplémentaires dus au paludisme en Afrique subsaharienne.

En donnant aux consommateurs l’accès à des informations sur les produits, l’application Tambua espère sauver des vies perdues chaque année en raison de la consommation de faux médicaments en Afrique, déclare Levit Nudi sur Science Actu.

En 2019, Levit Nudi a reçu le premier prix du Science Africa Storytelling Challenge organisé par l’American Association for the Advancement of Science, aux Etats-Unis.

Aïsha Moyouzame