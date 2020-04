Sénégal : la startup Yobante Express assure la livraison transfrontalière des colis de petite taille

(Agence Ecofin) - Yobante Express est une entreprise sénégalaise de livraison de colis de petite taille, pesant moins de 25kg. Elle s’appuie sur un réseau de transporteurs et de points relais pour effectuer des livraisons au Sénégal, au Zimbabwe et au Botswana.

Yobante Express se démarque en proposant un service plus économique et plus rapide. Le colis passant par un circuit déjà fonctionnel, le tarif payé par l’expéditeur s’amoindrit considérablement par rapport à un envoi classique.

Pour utiliser le service, un client demande la livraison à l'aide de l'application ou directement au point relais le plus proche. Une fois sur place, l'agent emballe l'article et un conducteur le transporte ensuite au prochain point relais. Ce processus se répète jusqu'à la livraison finale.

Oumar Basse, le fondateur de Yobate Express, explique sur Disrupt Africa que chaque année, plus de 25 millions de colis sont envoyés via réseau informel au Sénégal, et qu’aucun d’entre eux n’est suivi. Son projet vise ainsi à formaliser et à réduire le coût de l’envoi.

La start-up tire ses revenus des frais de livraison, ainsi que d'une assurance sur les colis fragiles. Elle génère environ 50 000 dollars par mois. Depuis son lancement, Yobante Express a déjà impliqué 250 points relais et 300 transporteurs occasionnels. Elle livre actuellement plus de 8 000 colis par mois.

Aïsha Moyouzame