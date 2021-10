Au Nigeria, Agricorp International se positionne en leader de la filière gingembre

(Agence Ecofin) - Le gingembre nigérian est très sollicité sur le marché d’exportation par les industries alimentaires et pharmaceutiques. Pour satisfaire cette forte demande, Kenneth Obiajulu a co-fondé Agricorp. Son entreprise approvisionne plusieurs pays en produits dérivés du gingembre.

Agricorp International, entreprise spécialisée dans la transformation du gingembre, propose des produits dérivés au niveau local et sur le marché d’exportation. Le gingembre est traité et conditionné dans l’usine de l’entreprise à Kaduna au Nigéria. Chaque année, environ 1 500 tonnes sont produites, avec une possibilité de stockage sur plus de 2 ans pour satisfaire la demande à tout moment.

Kenneth Obiajulu, le co-fondateur, a confié sur How We Made It In Africa qu’il a constaté que, même si le Nigeria produit une énorme quantité de gingembre, les recettes d'exportation sont relativement faibles.

« Cela est dû en grande partie aux imperfections du système, comme le gaspillage ou la péremption, et à la disparition des produits dans des circuits informels et non enregistrés. Nous avons fondé Agricorp pour remédier à ces problèmes ».

Le gingembre nigérian est connu pour son goût particulièrement intense et sa richesse en oléorésine, qui peut être utilisée dans l'alimentation et dans certains produits pharmaceutiques. Selon Kenneth, la demande est environ deux fois supérieure à la production actuelle, ce qui laisse une grande marge de progression. Environ 97% du gingembre d’Agricorp est exporté vers l’Afrique du Sud, l’Inde, le Maroc et les Emirats arabes unis.

L’entreprise s’approvisionne auprès de plus de 5 000 petits exploitants agricoles, auxquels elle fournit également des intrants et une formation. Elle a développé sa propre plateforme dénommée Farmbase, pour enregistrer, regrouper et payer les agriculteurs pour leurs produits. Son activité industrielle permet non seulement de valoriser le gingembre nigérian à l’international, mais aussi de soutenir la filière en augmentant les rendements des petits agriculteurs.

A ses débuts, Agricorp a eu du mal à convaincre les clients potentiels. De nombreuses entreprises internationales hésitaient à traiter avec celles nigérianes. La société a dû proposer des modalités de paiement avantageuses, permettant à ses premiers clients de payer à la livraison. Autre défi, la disponibilité et l'uniformité des produits, ainsi que la capacité à les acheminer rapidement. La logistique était en effet un gros problème, car les produits sont transportés par route et expédiés depuis Lagos ou Rivers State, avec des retards au port excédant parfois des mois.

Toutefois, la demande étant grandissante, le gingembre d’Agricorp a un grand succès. En 2019, la première année complète après son lancement, elle a dépassé son objectif de revenus de plus de 300 %, atteignant environ 200 millions de naira (environ 500 000 USD) contre 52 millions de naira. En septembre dernier, la société a levé 17,5 millions USD pour financer son expansion. Grâce à ce nouvel investissement, Agricorp ambitionne de porter sa production à environ 7 000 tonnes dans les 12 à 18 prochains mois.

L’étape suivante consiste à passer à des produits transformés secondaires, comme la poudre de gingembre et d’autres dérivés.

Aïsha Moyouzame