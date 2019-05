Nigeria : le sénat approuve le versement de près de 360 millions $ d'arriérés de subvention aux compagnies pétrolières

(Agence Ecofin) - Au Nigeria le sénat a approuvé ce jeudi le versement de près de 360 millions $ (129 milliards de nairas) d’arriérés de subvention à plusieurs compagnies pétrolières.

D’après de nombreuses sources locales, cette nouvelle mesure devrait concerner environ 67 compagnies pétrolières opérant dans le pays. Ces dernières devaient bénéficier d’un programme de subvention du gouvernement fédéral aux importateurs nigérians de carburant, mais avaient dû faire face à une difficulté de l’Etat à honorer ses promesses.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole du continent africain, importe l’essentiel de son essence, en raison d’un manque de raffineries performantes pour transformer le brut en produits pétroliers utilisables.

Lors de son premier mandat, le président Muhammadu Buhari avait annoncé la suspension des programmes de subvention sur l’essence, pour réduire les dépenses de l’Etat dans une économie qui tourne depuis plusieurs années au ralenti.

Depuis, les autorités ont annoncé vouloir mettre en place une nouvelle stratégie pour construire des raffineries capables d’assurer l’approvisionnement en carburant du pays.

Il faut également noter que la nouvelle mesure intervient alors que l’Etat essaye de se sevrer de sa dépendance au pétrole. Pour l’année 2019, le Nigeria a adopté un budget de près de 26 milliards $, fortement orienté vers les investissements dans les infrastructures notamment.

D’après le site d’informations The Independent, trois entreprises devraient bénéficier des plus grosses parts du nouveau financement. Il s’agit de Total Nigeria Plc, Northwest Petroleum et Masters Energy.

Moutiou Adjibi Nourou