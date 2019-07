L'Afrique du Sud veut augmenter sa capacité nucléaire à partir de 2045 (gouvernement)

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud veut augmenter sa capacité nucléaire à partir de 2045, a-t-on appris cette semaine de l’agence de presse Reuters citant Gwede Mantashe (photo), le ministre sud-africain de l’Energie.

S’exprimant devant le parlement, le responsable a indiqué qu’il était impératif pour l’Afrique du Sud de lancer des travaux de planification de nouvelles centrales, « compte tenu de l'horizon de planification à long terme des centrales nucléaires ».

Le programme permettra également au pays d’augmenter de 20 ans la durée de vie de sa centrale nucléaire de Koeberg, qui a actuellement une capacité de 1 900 mégawatts (MW).

Cette annonce intervient plus d’un an après que le président Cyril Ramaphosa a suspendu un projet d’expansion nucléaire lancé par son prédécesseur et qui visait à ajouter 9 600 MW supplémentaires à la capacité actuelle du pays.

« Koeberg démontre les avantages de l'énergie nucléaire et donne raison à l'Afrique du Sud de poursuivre son programme d'expansion nucléaire », a indiqué le ministre Mantashe. Ceci, alors que la crise économique que traverse actuellement le pays, et qui l’a plongé dans la récession technique il y a quelques mois, suscite déjà de nombreuses inquiétudes.

Moutiou Adjibi Nourou