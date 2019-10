Nigeria : l’UE alloue 150 millions € pour faire face au changement climatique via les énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - L’Union européenne a alloué au Nigeria, un financement de 150 millions € afin de l’aider à faire face aux défis du changement climatique. Ce financement sera principalement utilisé pour développer des projets d’énergies renouvelables. Ketil Karlsen (photo), le chef de la délégation de l’UE au Nigeria, a également annoncé qu’une autre enveloppe de 8 millions € est prévue pour l’assistance technique sur des projets autre que climatiques.

« Je voudrais exhorter le gouvernement fédéral à prendre au sérieux l’enjeu du changement climatique afin de montrer la direction à suivre pour y faire face. Les grands acteurs devraient également se saisir de cette occasion pour apporter leur soutien afin que chacun joue son rôle et prenne ses responsabilités », a affirmé Ketil Karlsen.

Au Nigeria, 60 % de la population n’a toujours pas accès à l’électricité et le réseau électrique ne génère actuellement que 7 000 MW au maximum dont 2 000 MW sont perdus faute d’infrastructures de transmission et de distribution. Une étude a récemment révélé que la population et les entreprises ont massivement recours aux groupes électrogènes (environ 60 millions en activité dans le pays) ; ce qui leur permet de générer plus de 43 GW d’électricité.

Gwladys Johnson Akinocho