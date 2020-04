Les coûts du solaire et de l’éolien continuent de chuter menaçant les centrales à combustibles fossiles

(Agence Ecofin) - Les coûts de production de l’énergie solaire photovoltaïque et de l’éolien continuent leur chute. Les coûts actualisés (LCOE) de ce type d’énergies à grande échelle ont baissé au cours des six derniers mois, accompagnés par une chute du coût des infrastructures de stockage.

Le LCOE du solaire a connu une baisse de 4 % en six mois, au niveau mondial, passant à 50 $/MWh selon Bloomberg New Energy Finance. Celui de l’éolien est passé à 44 $/MWh grâce à une chute de 9 %.

En Chine, la mise en place de modules solaires photovoltaïques monocristallins coûte désormais 38 $/MWh grâce à une baisse 9 %. « Les nouvelles constructions solaires dans le pays sont, maintenant, presque au même niveau de coûts de fonctionnement que les centrales à charbon », affirme BloombergNEF.

Une baisse qui devrait se poursuivre selon les projections des experts. « Si la tendance actuelle se poursuit, le LCOE des meilleurs projets solaires et éoliens passera sous les 20 $/MWh d’ici 2030. Aujourd’hui, les meilleurs projets solaires au Chili, au Moyen-Orient et en Chine, ou les projets éoliens au Brésil, aux États-Unis et en Inde peuvent atteindre moins de 30 $/MWh. Et de nombreuses innovations en cours de réalisation, permettront encore de réduire encore plus les coûts », affirme Tifenn Brandily de BloombergNEF.

Entre autres innovations en cours, la baisse des coûts actualisés des batteries de stockage qui sont passés à 150 $/MWh, soit la moitié des coûts pratiqués il y a deux ans.

Gwladys Johnson Akinocho