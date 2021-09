Maroc : Xlinks construira sa centrale électrique de 10,5 GW dans la région de Guelmim-Oued Noun

(Agence Ecofin) - Xlinks avait annoncé en mars dernier la construction d’un mégaparc d’énergie renouvelable de 10,5 GW au Maroc, dont une part de la production serait exportée vers le Royaume-Uni par une ligne souterraine.

La société britannique Xlinks construira sa centrale solaire et éolienne de 10,5 GW dans la région de Guelmim-Oued Noun au Maroc. L’électricité produite par cette centrale sera acheminée vers le Royaume-Uni par un câble sous-marin de 3800 km de long. La société prévoit d’installer le câble en 2025 et de le mettre en service au premier semestre 2027.

Selon Xlinks, ce projet nécessitera un investissement de 22 milliards $. La clôture financière du projet aura lieu en 2023. « Ce projet générera 10,5 GW d’électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent. C’est suffisant pour fournir une énergie propre et à faible coût à plus de 7 millions de foyers britanniques d’ici 2030. Une fois terminé, le projet sera capable de fournir 8 % des besoins en électricité de la Grande-Bretagne », estime Xlinks.

The Xlinks Morocco-UK power project will be a new fully solar and wind powered electricity generation facility combined with a battery storage facility. Located in the renewable energy-rich Moroccan region of Guelmim Oued Noun, it will cover an area of ​​approximately 1,500km2. pic.twitter.com/gIgAOEc72O