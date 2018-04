il-faut-multiplier-par-six-les-efforts-d-insertion-du-renouvelable-pour-atteindre-le-objectifs-climatiques

(Agence Ecofin) - Les efforts mondiaux dans l’adoption des énergies renouvelables devront être multipliés par six pour atteindre les objectifs fixés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est ce que révèle le rapport « Global Energy Transformation : A Roadmap to 2050 », publié par l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA).

Selon le document, pour atteindre les ambitions climatiques globales, il faudrait que les énergies renouvelables constituent d’ici à 2050, 85% de la capacité de production électrique mondiale par rapport aux 25% actuels et 66% de la consommation globale d’énergie d’ici à 2050, pour une proportion actuelle de 18%. Cette évolution impliquerait également une augmentation de 30% des investissements réalisés dans le sous-secteur jusqu’en 2050, mais impliquerait une croissance supplémentaire de 1% de la croissance globale ainsi que 11 millions d’emplois supplémentaires.

« Nous avons l’opportunité d’augmenter nos investissements dans les investissements bas-carbone et de changer le paradigme du développement global en échangeant les réalités telles que la précarité et l’inégalité par la prospérité, et ce, de notre vivant. Il s’agit là d’une opportunité saisissable grâce à l’adoption de réglementations fortes, la mobilisation de capitaux et l’innovation dans le système énergétique.», a affirmé Adnan Amin (photo), le directeur de l’IRENA.

Gwladys Johnson Akinocho