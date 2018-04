Somaliland : 50 infrastructures dotées d’installations électriques hybrides avec le projet « 50 by 50 »

(Agence Ecofin) - Au Somaliland, la compagnie d’énergie renouvelable décentralisée Impact PPA et Earth Day Network ont annoncé la mise en œuvre de l’initiative « 50 by 50 ». L’objectif de ce projet est de fournir une installation électrique hybride, fonctionnant au solaire et à l’éolienne dans 50 infrastructures sociaux-communautaires telles que les écoles et les centres de santé entre autres.

La première de ces infrastructures électriques sera implantée dans l’hôpital d’Edna Adan dans la localité de Hargeisa. Le centre sanitaire pourra ainsi réaliser des économies sur les coûts d’acquisition de carburant pour son groupe électrogène. Un financement supplémentaire qui pourra être consacré à la prise en charge des patients.

« Nous espérons que le succès de ce premier projet servira de tremplin pour son implémentation dans d’autres régions du globe avec l’aide de partenaires que nous espérons plus nombreux.», a affirmé Kathleen Rogers, la présidente de Earth Day Network.

Gwladys Johnson Akinocho