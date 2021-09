EEP Africa soutient 26 nouveaux projets d’énergie propre

(Agence Ecofin) - L’EEP Africa a été mis en place pour fournir du financement à des projets d’énergie propre en développement à un stade précoce. L’organisation qui intervient dans les régions d’Afrique australe et de l’Est vient d’intégrer une nouvelle vague d’initiatives qu’elle accompagnera.

EEP Africa a lancé un nouveau portefeuille d’investissement de 26 projets d’énergie propre. L’ensemble de ces projets favoriseront l’utilisation productive de l’énergie et l’économie circulaire. Le portefeuille d’entreprises a été sélectionné à la suite de l’appel à propositions compétitif pour 2020 sur le thème « Clean Energy Powering Green Growth ».

Les 26 entreprises ont été sélectionnées parmi 357 candidatures soumises. Un financement d’environ 9,7 millions $ a été accordé à ces projets qui seront mis en œuvre dans 12 pays d’Afrique australe et orientale. 81 % des nouveaux bénéficiaires sont de jeunes entreprises, 62 % sont détenues par des acteurs locaux et 38 % par des femmes.

Ce nouveau portefeuille d’entreprises comprend des projets qui apportent des solutions au marché dans les domaines de l’irrigation, de l’agroalimentaire, de la valorisation énergétique des déchets et de l’e-mobilité. Le financement de ces projets permettra de tester et de démontrer de nouveaux produits et modèles commerciaux dans ces domaines.

Les initiatives créeront 2 600 nouveaux emplois, dont 43 % pour les femmes et permettront de réaliser 9 millions $ d’économies annuelles sur les dépenses liées à l’énergie. Les nouveaux projets devraient également générer 25 000 MWh d’énergie propre par an et réduire les émissions de CO 2 de 105 000 tonnes par an.

Selon Henrik Franklin, directeur de la gestion de portefeuille au Nordic Development Fund (NDF), les entreprises bénéficiaires rejoignent celles financées lors des appels précédents. L’initiative dispose désormais d’un portefeuille combiné de 67 entreprises dans 14 pays. « Le portefeuille reflète collectivement l’incroyable diversité des technologies, des produits et des modèles commerciaux utilisés pour faire progresser une transition énergétique propre et équitable en Afrique », a-t-il déclaré.

Gwladys Johnson Akinocho

