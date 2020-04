Avec 130 000 milliards $ d’investissements, le renouvelable pourra réduire les émissions de 70 % d’ici à 2050

(Agence Ecofin) - En plus de permettre l’atteinte des objectifs climatiques globaux, les énergies renouvelables permettront d’améliorer significativement la croissance économique, la création d’emploi et la qualité de vie des populations. C’est ce qui ressort de la première édition du Global Renewable Outlook publié par l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).

Selon le document, cette transition énergétique nécessitera un investissement de 130 000 milliards $ d’ici 2050. Dans le même temps, elle permettra d’accroitre significativement le PIB mondial par rapport au niveau qu’il atteindrait en l’absence de cette transition. En outre, 78 millions d’emplois supplémentaires seront créés dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et dans la flexibilité du système électrique afin d’y intégrer ces nouvelles sources d’énergie.

« Les gouvernements ont la lourde mission de maîtriser cette crise sanitaire tout en introduisant des stimuli dans leurs économies et en prenant des mesures de reprises. En accélérant le déploiement des énergies renouvelables et en faisant de la transition énergétique une part intégrante de la reprise économique, ils peuvent atteindre de multiples objectifs économiques et sociaux tout en créant un futur plus résilient qui ne laisse personne derrière », a affirmé Francesco La Caméra, le directeur général de l’IRENA.

Les projections de ce nouveau rapport rendent possible la réduction de 70 % au moins, des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Cela est possible en s’appuyant sur cinq piliers technologiques, dont l’hydrogène vert afin de remplacer les énergies fossiles tout en réduisant les émissions des secteurs les plus polluants et les plus difficiles à décarboner.

Selon ces prévisions, les régions telles que l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud-Est ou l’Amérique latine pourraient faire passer la part du renouvelable dans leur mix énergétique à 70 voire 80 % d’ici à 2050.

Gwladys Johnson Akinocho

