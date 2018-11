Nigeria : le gouvernement veut produire 30% de ses 30 GW d’énergie grâce aux renouvelables, d’ici à 2030

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement ambitionne de produire 30% de son énergie grâce à des sources renouvelables, d’ici à 2030, afin de diversifier son mix énergétique. Le pays a, en effet, actuellement 85% de centrales thermiques fonctionnant principalement au gaz et 15% de barrages électriques.

« Laissez-moi être clair en affirmant que notre engagement en tant que pays à mettre en place des énergies renouvelables et bas carbone est clair et ferme. Mais ce n’est pas tout. C’est un engagement conduit par la nécessité qui s’appuiera sur des politiques et des contrats », a affirmé Babatunde Fashola (photo).

Dans ce cadre, le gouvernement a signé des accords de rachat d’électricité avec 14 producteurs indépendants d’énergie qui construiront environ 1 000 MW de centrales solaires.

M. Fashola a également affirmé que cet objectif faisait partie de la Vision 30:30:30 qui est d’avoir, d’ici à 2030, une capacité installée de 30 GW, dont 30% de renouvelables.

Gwladys Johnson Akinocho