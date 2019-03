La BAD améliore significativement l’ampleur de son financement dédié au climat

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) est en bonne voie pour atteindre son objectif de finance climatique d’octroyer 40% de ses financements au climat, d’ici à 2020. Cette information a été confiée par Akinwumi Adesina (photo), le directeur de la Banque, lors du « One Planet Summit » qui s’est tenu au Kenya, la semaine dernière.

L’institution s’est assigné pour objectif de consacrer au moins 25 milliards $ au climat. Dans le processus d’atteinte de cet objectif, la BAD a alloué 9% de ses fonds au climat en 2016, 28% en 2017 et 32% en 2018.

« Ce niveau de financement requis est seulement possible avec l’implication du secteur financier dans son entièreté. En conséquence, la Banque a lancé l’Alliance financière africaine pour le changement climatique (AFAC). Cette initiative ambitionne de mettre en lien toutes les réserves de changes, les pensions de retraite, les réserves souveraines, les banques centrales et les autres institutions financières du continent afin de les mobiliser et de les amener à infléchir leur portefeuille d’investissement vers les investissements dans les projets bas carbone et les initiatives de résilience au climat », a affirmé le président de l’institution.

La Banque a, en outre, mis en place un Fonds africain d’énergie durable qui fournit des financements concessionnels et de l’assistance technique aux projets visant à améliorer la pénétration et le développement des énergies renouvelables sur le continent. Ce fonds bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires dont le Canada, le Danemark, l’Allemagne, la Norvège, l’Italie, le Royaume-Uni, entre autres.

Gwladys Johnson Akinocho