Egypte : le Français Voltalia ambitionne d’injecter 800 millions $ dans le solaire et dans l’éolien

(Agence Ecofin) - La compagnie française Voltalia ambitionne d’investir 800 millions $ dans le secteur énergétique égyptien, au cours des cinq prochaines années. C’est ce qu’a confié Emad Ghaly, le directeur régional de Voltalia au Daily News Egypt.

Selon le responsable, ces investissements permettront de construire des centrales éoliennes d’une capacité totale de 500 MW et de mettre en place 300 MW de centrales solaires. L’énergéticien aurait déjà obtenu l’aval de plusieurs banques françaises, désireuses de l’accompagner dans ce projet.

Le Français a déjà approché le régulateur du secteur, la New and renewable Energy Authority (NREA) et la compagnie de transmission électrique, l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) pour leur faire part de son ambition. Elle compte d’ailleurs débuter par une centrale solaire d’une capacité de 25 MW.

La construction de ces centrales entre dans le cadre du programme de rachat d’électricité, mis en place par le gouvernement en 2014, et visant à faire construire par des énergéticiens privés des centrales éoliennes et solaires d’une capacité globale de 4300 MW.

Gwladys Johnson Akinocho