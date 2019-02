Le Sénégal accueillera un programme de formation de 200 techniciens aux énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - Le Sénégal accueille un programme de formation et de recherche en Afrique qui sera dédié aux énergies renouvelables. Cette initiative a été lancée par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) du Canada et la compagnie française Meridiam.

Le programme sera piloté par le Centre international pour la formation et la recherche en énergie solaire (CIFRES) de l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar. Son objectif est de former 200 techniciens et électriciens.

« Nous aidons et finançons l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar pour soutenir un programme de renforcement des capacités dans la filière des énergies renouvelables, d’un montant de plus de 120 millions de francs CFA (206 400 $) », a affirmé Thierry Deau, le président-directeur de Meridiam.

« Nous attendons que 200 personnes, agents, techniciens et chercheurs participent à la formation pour avoir la capacité de faire le travail requis pour l’expansion du secteur des énergies renouvelables », a affirmé Ann Weston, chef programme au CRDI.

Gwladys Johnson Akinocho