Energies renouvelables : 11 millions d’emplois fournis pour le compte de l’année 2018

(Agence Ecofin) - 11 millions de personnes ont travaillé dans le domaine des énergies renouvelables en 2018, selon le dernier rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena). Selon l’agence, le secteur a créé 700 000 nouveaux emplois au cours de l’année écoulée.

« Le nombre d’emplois concernés est plus haut que jamais, malgré le tassement de la croissance sur certains marchés de premier plan, notamment la Chine. Un nombre de plus en plus important de pays s’est lancé dans l’ingénierie, le commerce et la construction d’installations faisant appel aux technologies de production énergétique à partir de sources renouvelables.», a affirmé l’agence dans un communiqué.

Ces emplois se sont concentrés dans certains pays dont la Chine, le Brésil, les Etats-Unis et l’Inde. La Chine à elle seule, réunit 39% des postes. Les sous-secteurs tels que le solaire photovoltaïque et l’éolien ont été les secteurs les plus porteurs d’emplois.

Gwladys Johnson Akinocho