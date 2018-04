Le Kenya envisage de recourir à l’appel d’offres pour construire ses centrales d’énergie renouvelable

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le gouvernement envisage de remplacer le système de programme de rachat d’électricité renouvelable par celui des appels d’offres.

Si ce changement survient, ce ne seront plus les développeurs qui demanderont au gouvernement des licences pour mettre en place des centrales électriques et de revendre leur production au réseau. Il reviendra plutôt au gouvernement de déterminer les projets de construction de centrales, et de mettre en concurrence les entreprises pour leur réalisation.

Selon Isaac Kiva, le directeur du service des énergies renouvelables au ministère de l’énergie qui a communiqué l’information, l’adoption de ce nouveau système permettra de réduire les prix de rachat de l’énergie renouvelable, assez élevé du point de vue du gouvernement.

Selon le processus d’appel d’offres, ce sera l’entreprise qui propose les plus bas prix pour la cession de l’énergie, qui sera sélectionnée.

Si elle est adoptée, cette méthode sera utilisée pour tous les types d’énergies renouvelables, même si les spécialistes de la géothermie affirment qu’elle défavorise cette dernière.

Gwladys Johnson Akinocho