La chute de la demande en énergie fossile touchera d’ici 2027, 25 000 milliards $ d’actifs si rien n’est fait

(Agence Ecofin) - Si rien n’est fait, le déclin de la demande mondiale en énergie fossile qui subviendra entre 2020 et 2027, aura un impact colossal sur les marchés financiers. C’est ce qui ressort du rapport « Why you should see peak fossil Fuel coming» publié par le think tank financier Carbon Tracker.

Selon le document, la demande en combustibles fossiles atteindra son pic probablement autour de 2023, avant de décroitre. Cette baisse sera due à trois raisons principales que sont : la chute des coûts des énergies renouvelables, les investissements lourds des pays émergents dans le sous-secteur et la volonté des autorités politiques de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En outre, les énergies renouvelables connaitront une croissance annuelle de 15% à 20% pour une croissance de 1% à 5% de la demande énergétique mondiale.

Plusieurs secteurs dont le secteur énergétique bien sûr, mais aussi la banque, les transports et les biens d’équipement seront affectés par cette évolution qui touchera près d’un quart des indices boursiers.

En effet, les industries des énergies fossiles détiennent environ 25 000 milliards $ d’infrastructures qui pourraient se muer en actifs dévalorisés.

« La demande en énergies fossiles augmente depuis 200 ans, mais elle est sur le point d’amorcer un déclin structurel. Des secteurs entiers auront du mal à faire cette transition. Ils doivent se préparer à des baisses de prix, une concurrence accrue, des restructurations, une dévalorisation de leurs actifs et une chute de leur valorisation.», avertit Kingsmill Bond, l’auteur du rapport.

Outre les places financières, les Etats dont les richesses dépendent des énergies fossiles, risquent également d’être durement touchés s’ils n’amorcent pas rapidement le processus de diversification de leurs économies.

Gwladys Johnson Akinocho