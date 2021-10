Eni et IRENA s’associent pour promouvoir le développement des énergies renouvelables en Afrique

(Agence Ecofin) - Le pétrolier Eni prévoit de participer à la décarbonisation complète de ses produits et opérations liés au pétrole grâce au bioraffinage, à l’économie circulaire ainsi qu’à l’augmentation de sa capacité en énergies renouvelables.

Le fournisseur d’énergie Eni et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) ont signé un accord de partenariat de trois ans. Leur collaboration portera sur la promotion des énergies renouvelables et l’accélération de la transition énergétique en Afrique.

Les deux entités travailleront ensemble pour favoriser le dialogue et partager leurs expériences sur l’accélération de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables en particulier dans les pays exportateurs de combustibles fossiles. Selon Francesco La Camera, « Il est dans l’intérêt des grandes compagnies pétrolières et des nations exportatrices de combustibles fossiles de s’engager dans la transition et de chercher à y jouer un rôle de premier plan ».

Les deux structures identifieront surtout les obstacles aux investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables dans les pays où Eni opère et promouvront des solutions en coordination avec les gouvernements. En particulier, elles favoriseront l’intégration du continent africain dans la chaîne de valeur des biocarburants.

We must unite the entire energy community to accelerate the transition. Oil & gas companies can thrive in a net zero world if they embrace the future w/ foresight & planning.



Pleased to sign this agreement w/ Claudio #Descalzi CEO @eni to reinforce our #energytransition efforts. pic.twitter.com/odNfKjTaty