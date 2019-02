Selon Media Impact Project, l’Afrique n’est mentionnée positivement que 14% du temps à la TV américaine

(Ecofin Hebdo) - A la télévision américaine, l’Afrique n’est mentionnée positivement que 14% du temps. C’est ce que révèle l’étude « Africa in Media », produite par les Américains de Media Impact Project, spécialistes des études sur l’impact des médias sur la société.

Pour son étude, Media Impact Project a analysé, pendant un mois, plus de 700 000 heures de programmation et 1,6 millions de tweets sur l’Afrique et ses habitants. Il en ressort que malgré les progrès apparents, l’Afrique n’est pas souvent présentée de manière positive dans les médias américains.

L’étude révèle par exemple que 44% des émissions de télévision parlent de l’Afrique sans référence à une nation particulière et que seulement 13% des scenarios qui parlent du continent finissent par intégrer un Africain dans le tournage.

Servan Ahougnon