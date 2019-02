Près du tiers des espèces d’insectes sont en voie d’extinction

(Ecofin Hebdo) - Dans le monde, près du tiers des espèces d’insectes sont menacés de disparition, selon une étude publié le 10 février dernier, dans la revue Biological Conversation.

Alors que cette classe d’invertébrés représente plus la moitié de la biodiversité terrestre, il pourrait disparaître d’ici un siècle. Et pour cause, leur taux d’extinction est de 2,5 % par an et est 8 fois plus important que celui des mammifères. « C'est très rapide. Dans 10 ans, vous aurez un quart de moins, dans 50 ans une moitié et dans 100 ans il n'y en aura aucun », a confié au quotidien britannique The Guardian, Francisco Sanchez-Bayo, l’un des auteurs de l’étude.

Les abeilles sont les espèces les plus menacées en raison de notamment de l’utilisation des pesticides de synthèse et la perte des habitats. Cette situation reste préoccupante dans la mesure où, d’après la FAO, 3 récoltes alimentaires sur 4 dépendent d’une certaine façon de la pollinisation aussi bien du point de vue rendement que de celui de la qualité.