Afrique du Sud : l’exécutif installe un comité de travail pour juguler la peste porcine africaine

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, une équipe de travail a été mise sur pied afin de réfléchir aux différentes méthodes pour juguler la propagation de l’épidémie de peste porcine africaine (PPA). L’annonce a été faite, samedi dernier, par le ministère de l’Agriculture.

Détectée en avril dans la province du Nord-Ouest, la maladie virale touche désormais le Gauteng, l’Etat-Libre et le Mpumalanga.

D’après Reuters, Thoko Didiza, en charge du portefeuille de l’Agriculture, a déjà rencontré des responsables locaux des provinces touchées et appelé les éleveurs à isoler les animaux infectés ainsi qu’à les abattre sous la supervision d’une personne autorisée.

Pour rappel, la PPA ne menace pas la santé humaine et touche essentiellement les porcs et les sangliers. En mai dernier, l’institut britannique Pirbright et l’entreprise belge ViroVet ont noué un partenariat pour mettre sur pied un traitement antiviral contre la maladie, faute de vaccin.

Espoir Olodo