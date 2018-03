Sécurité alimentaire : le Togo se lance dans la production laitière par insémination artificielle

(Agence Ecofin) - Le Gouvernement togolais, soucieux d’assurer la sécurité alimentaire de ses populations opte pour la promotion de la production laitière par insémination artificielle.

Le lancement officiel du projet s’est fait ce mardi 20 mars, par le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, à l’Université de Lomé. Cette cérémonie était couplée à la réception d’équipements agricoles et de matériels au profit du laboratoire de recherche sur les agro-ressources et la santé environnementale de l’UL.

Le projet de production laitière par insémination artificielle vise à accroître la production de produits laitiers avec des espèces pouvant fournir jusqu’à 15 litres de lait par jour, avec réduction des risques sanitaires. La variété de vache requise pour le projet peut, à l’âge adulte, peser de 600 à 800 kg.

Pour les besoins du projet, 30 techniciens seront formés dont des vétérinaires et techniciens d’insémination.

Les sites d’Avétonou et de Tchichao, ont été retenus pour sa mise en œuvre, pour une durée de quatre ans avec un financement de 227 940 000 FCA.