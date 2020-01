Namibie : la Meatco veut importer du bétail depuis le Botswana

(Agence Ecofin) - En Namibie, la Meatco principale entreprise exportatrice de viande de bœuf envisage de se tourner vers les importations de bétail depuis le Botswana afin de poursuivre ses activités de transformation. Cette décision s’explique notamment par la réduction de la taille du cheptel sur le marché local en raison de la sévère sécheresse qui a fait chuter de 20 % le niveau d’eau des barrages du pays.

Se confiant à Reuters, Ronald Kubas, président par intérim de la Meatco, a signalé que des visites récentes ont été effectuées au Botswana, dont les normes en matière de santé animale sont similaires à celles de la Namibie.

Pour la Meatco, l’orientation vers le Botswana est cruciale afin de continuer à satisfaire en viande bovine les marchés les plus rémunérateurs que sont les pays européens et la Chine. Dans l’Empire du Milieu, la Namibie est devenue en 2019, le second pays africain à répondre aux normes drastiques liées à la viande bovine non désossée après l’Afrique du Sud.

Pour rappel, la Meatco bénéficie également cette année, d’un quota d’exportation de 1 400 tonnes de viande bovine vers la Norvège.

Lire aussi :

18/12/2019 - La Namibie bénéficiera d’un quota d’exportation de 1 600 tonnes de viande bovine vers la Norvège en 2020