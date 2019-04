Côte d’Ivoire : une usine de production de poussins d’un coût de 3,5 millions $ inaugurée à Azaguié

(Agence Ecofin) - Le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a procédé lundi, à l’inauguration d’une usine de poussins d’un coût de 2 milliards FCFA (environ 3,5 millions $) à Azaguié, une localité située à 40 km à l’Est d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

Fruit de la coopération ivoiro-hollandaise, ce couvoir permettra à 110 jeunes ivoiriens de bénéficier d’un emploi, tout en contribuant « à la sécurité alimentaire en protéines animales, notamment à travers la fourniture de poussins de qualité pour l’aviculture nationale ».

« Le couvoir que nous inaugurons est encore la preuve directe de la contribution du secteur privé au développement de la filière avicole en Côte d’Ivoire.», a déclaré Mamadou Touré.

Notons que la filière avicole en Côte d’Ivoire réalise un chiffre d’affaires d’environ 250 milliards FCFA (environ 430 millions $), pour une production de près de 50 000 tonnes de viande de volaille et un peu plus de 1,6 milliard d’unités d’œufs de consommation. Ce qui correspond à une offre d’environ 2 kg de viande et 67 œufs de consommation par habitant.

Par ailleurs, le secteur génère environ 200 mille emplois directs et indirects.

Zeinab Dosso (stg)