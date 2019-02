Kenya : le gouvernement veut mobiliser 60 millions $ pour enrayer la peste des petits ruminants

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le ministère de l’Agriculture est en quête d’une enveloppe de 6 milliards de shillings (60 millions $) pour lutter contre la peste des petits ruminants (PPR), rapporte le site Businessdailyafrica.

Cette maladie virale dont les principaux symptômes sont des lésions buccales ou la fièvre chez les caprins et les ovins, est un véritable fléau pour le pays. Elle s’étend en effet, dans 23 comtés arides et semi-arides du pays et ampute chaque année, 1,7 milliard de shillings à l’élevage.

En outre, la maladie a déja entraîné entre 2006-2008, la mort de 1,2 million d’animaux et conduit à une baisse de 2,1 millions de litres de lait.

D’après les autorités, l’enveloppe devrait permettre de lancer sur les 5 prochaines années, une campagne de vaccination dans les zones touchées qui représentent 80% du pays.

Le secteur de l’élevage contribue pour environ 12% du PIB du Kenya. Il fournit aussi des revenus pour près de 10 millions d’individus localisés dans les zones arides et semi-arides.

A l’échelle mondiale, la PPR engendre annuellement entre 1,4 et 2,1 milliards $ de pertes d’après les estimations de la FAO datant de 2015.

Espoir Olodo