Côte d’Ivoire : le gouvernement mobilise 85 millions $ pour raccorder 400 000 ménages au réseau électrique

(Agence Ecofin) - « Le gouvernement ivoirien vient de mobiliser 50 milliards de FCFA (85 millions $ NDLR) auprès des bailleurs de fonds dans le cadre de son Programme électricité pour tous (PEPT) qui doit toucher 400 000 ménages en 2019 et 2020 ». C’est ce qu’a annoncé le ministre ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé (photo) au cours d’une session de la Commission des affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale.

Ce montant a été mobilisé auprès de plusieurs bailleurs de fonds. Il s’agit notamment de la Banque mondiale, l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD) qui ont contribué à hauteur de 35 milliards FCFA (environ 59,3 millions $), ainsi que la Banque africaine de développement (BAD) qui a levé un financement de 15 milliards FCFA (environ 25,4 millions $).

Cet investissement permettra de brancher 400 000 ménages en 2019 et 2020, pour arriver à un million de ménages qui auront bénéficié du PEPT fin 2020 en Côte d’Ivoire. « Au cours des dernières années, beaucoup a été fait. Nous avons plus que doublé le nombre de localités électrifiées. Le taux de couverture qui représente le pourcentage de localités électrifiées sur le nombre total de localités en Côte d’Ivoire était de l’ordre de 33 % en 2011 » a rappelé Abdourahmane Cissé, ajoutant que « nous souhaitons arriver à 80 % en 2020 ».

Notons que le PEPT est une initiative du gouvernement qui permet aux populations ivoiriennes d’avoir accès au branchement à l’électricité en payant seulement 1000 FCFA (environ 1,69 $) au lieu de 150 000 FCFA (254 $).

André Chadrak