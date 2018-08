Nigeria : les mini-réseaux offriraient une opportunité d’investissement de 20 milliards $ (étude)

(Agence Ecofin) - La mise en place de mini-réseaux électriques au Nigeria stimulerait des opportunités d’investissement allant jusqu’à 20 milliards $. C’est ce que révèle le rapport : « Minigrid Invesment Report : Scaling the Nigerian Market », réalisé par Rocky Mountain Institute en collaboration avec Nigerian Economic Summit Group. 80% des entrepreneurs présents sur le marché nigérian citent l’accès à l’électricité comme leur principal obstacle. Un goulot d’étranglement que les mini-réseaux pourraient permettre de lever rapidement.

En outre, le pays a un taux d’électrification national de 45% et seulement 36% des zones rurales ont accès à l’énergie. L’adoption des mini-réseaux serait une solution viable à l’électrification des villages et permettrait à ces derniers de générer jusqu’à 8 milliards $ par an, selon les auteurs de l’étude.

« Le secteur des mini-réseaux est prêt à être développé au Nigeria et représente une grande opportunité d’investissement pour le marché. Ces installations pourraient être porteurs d’un changement économique significatif dans les zones rurales du pays.», a affirmé Sachi Graber, co-auteur du rapport. Celui-ci présente également les bonnes pratiques pour le développement de telles infrastructures dans le pays.

Gwladys Johnson Akinocho