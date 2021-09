Togo : Energy Generation recherche 80 femmes pour un programme de formation et entrepreneuriat dans le solaire

(Agence Ecofin) - L’autonomisation de la femmse et un approvisionnement électrique stable et durable sont deux préoccupations majeures qui mobilisent les énergies des organisations en Afrique.

L’incubateur Energy Generation, spécialisé dans les solutions énergétiques, ouvre un programme d’excellence en entrepreneuriat destiné aux femmes, dénommé « Programme Wényonu - Formation et entrepreneuriat solaire pour l’autonomisation des femmes togolaises », rapporte Togo First.

La structure basée à Lomé a émis, à cet effet, ce mois-ci, un appel à candidatures pour accueillir 80 femmes originaires des 5 régions du Togo, destinées à être formées en tant que technico-commerciales dans le secteur de l’énergie solaire.

Le programme, appuyé par le Fonds PISCCA de l'Ambassade de France au Togo, implique notamment une formation technique en dimensionnement, l’installation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques au sein d’un campus moderne avec des équipements de pointe. Il comprend également une formation entrepreneuriale et un coaching personnalisé pour orienter les projets professionnels, ainsi qu’une possibilité de financement des projets d’entreprise via un mécanisme de prêt d’honneur.

« Les femmes ayant un projet de création d’entreprise pourront recevoir un financement d’amorçage », indique par ailleurs la structure d’accompagnement. « L’ensemble du programme se déroulera à Lomé et est gratuit. Les femmes sélectionnées bénéficieront d'une bourse pour suivre cette formation et alléger les dépenses nécessaires pour se rendre à Lomé et y séjourner durant le programme de formation ».

La formation de 3 mois (de janvier à mars 2022) se déroulera en présentiel sur le campus d’Energy Generation à Lomé, avec une période d'accompagnement qui s'étendra jusqu'en décembre 2022, et pourra être réalisée à distance, dans le cas contraire.

Les femmes qui souhaitent se porter candidates doivent le faire en ligne jusqu’au 1er décembre 2021, en remplissant le lien suivant.