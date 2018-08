Zimbabwe : le gouvernement ordonne la fusion des huit composants de la compagnie électrique

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le gouvernement a donné son aval pour la fusion des différentes branches de la Zesa Holdings, la compagnie électrique nationale, afin de favoriser la baisse du tarif électrique qui se situe en moyenne à 9,86 cents de dollar le kilowattheure.

« La Zesa était auparavant une seule compagnie. Mais nous l’avons éclatée en huit entités ayant chacune une direction et des moyens qui ont significativement élevé les coûts. Le gouvernement a donc décidé de fusionner toutes ces entreprises.», a affirmé Partson Mbiriri, le secrétaire permanent du ministère de l’énergie.

Les fusions de la compagnie ont eu lieu en 1997 et en 2006. Elle a donné lieu à cinq autres entités que sont Powertel Communications, Zimbabwe Electricity and Transmission Distribution Company (ZETDC), Zimbabwe Power Company (ZPC), Zesa Enterprise (Zent), Zesa Holdings dans un premier temps. La Rural Electrification Agency (REA) et la Zimbabwe Regulatory (Zera) ont également été créées par la suite.

Le gouvernement est cependant conscient que cette mesure, même si elle permettra de réaliser des économies, ne sera pas populaire. Elle donnera en effet lieu à la fusion des différentes directions et services exécutifs des entités tels que les départements marketing, les ressources humaines, les comptabilités ou les relations publiques.

Gwladys Johnson Akinocho