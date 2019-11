Zambie: African Green Resources envisage d'installer une centrale solaire de 50 MW à Mkushi

(Agence Ecofin) - African Green Resources, l’un des plus importants fournisseurs d’intrants de Zambie va installer une centrale solaire de 50 MW à Mkushi, dans le centre du pays. L’opération qui doit mobiliser entre 42 et 45 millions $, est comprise dans un plus vaste projet visant à investir plus de 150 millions $ dans le secteur agricole du pays.

D’après Zuneid Yousuf, président de l'AGR, le projet devrait être mis en œuvre en collaboration avec la société Vico Solar, dont plusieurs ingénieurs devraient visiter le pays en décembre prochain pour la mise en œuvre d’une phase pilote. Celle-ci devrait permettre d’installer une capacité de 2 MW pour un montant estimé à environ 2 millions $.

« Ce système plus petit répondra à de nombreuses hypothèses qui étaient cruciales pour la grande centrale, y compris les conditions du sol, les besoins du service public d'électricité Zesco en matière de roulage et l'irradiance du réseau et du soleil », indiquait Zuneid Yousuf, cité par Engineering News.

Cet investissement intervient alors que la Zambie qui dépend principalement de l'hydroélectricité, souffre d'un important déficit électrique. Une situation qui est principalement due aux faibles niveaux d'eau dans les centrales de production résultant d'une sécheresse qui frappe le pays depuis plusieurs années.

Moutiou Adjibi Nourou

Tag : Finance Climat