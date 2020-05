L’Objectif du Développement Durable numero 7, l’accès universel à l’énergie en 2030 ne sera pas atteint

(Agence Ecofin) - Malgré l’accélération du processus au cours des dernières années, l’accès universel à l’énergie ne sera pas atteint d’ici 2030. Cette évaluation de l’Objectif de développement durable numéro 7 (ODD 7) a fait l’objet de l’étude « Tracking SDG7 : The energy Progress Report » publiée par l’Agence internationale de l’Énergie (AIE), l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA), la Banque mondiale, la Division statistique des Nations Unies (UNSD) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cependant, précise le rapport, d’importants progrès ont été réalisés dans le domaine de l’accès à une énergie durable avant le début de la crise de la Covid-19. Le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité à l’échelle mondiale a diminué, une accélération a été constatée également dans le déploiement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique s’est nettement améliorée.

« Même avant la crise sans précédent que nous vivons aujourd’hui, le monde n’était pas en mesure d’atteindre cet objectif de développement durable relatif à l’énergie. Maintenant, ce dernier semble encore plus hors de portée. Cela veut dire que nous devons redoubler d’efforts pour apporter une énergie propre, abordable et fiable à tous, spécialement en Afrique subsaharienne où le besoin est le plus important afin de construire des économies plus prospères et plus résilientes », a affirmé Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE.

Encore 3 milliards de personnes, dont la majorité se trouve en Asie et en Afrique subsaharienne, n’ont toujours pas accès à une énergie de cuisson propre. Quant au taux de croissance de l’électrification, il devra passer de 1,7 % par an à au moins 3 % afin de permettre une réduction plus importante du nombre de personnes encore dans le noir. Il faudra pour cela, entre autres, accroître le volume des investissements dans les énergies renouvelables qui arrive dans les pays les moins développés, dont les populations sont privées d’électricité. En effet, si le volume des investissements dans les énergies propres dans les pays en voie de développement a doublé depuis 2010, passant à plus de 21,7 milliards $ en 2017, seuls 12 % de ces fonds sont consacrés aux pays les plus pauvres.

En l’absence d’un changement de rapide de paradigme, 530 millions de personnes n’auront toujours pas accès à l’électricité en Afrique d’ici 2030.

Gwladys Johnson Akinocho