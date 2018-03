Nigeria : 500 000 à 800 000 ménages à électrifier par an, d’ici à 2030, pour atteindre l’accès universel à l’énergie

(Agence Ecofin) - Le Nigeria devra raccorder entre 500 000 et 800 000 nouveaux ménages au réseau électrique, chaque année, pour atteindre l’accès universel à l’énergie, d’ici 2030. C’est ce qu’affirme un rapport rédigé par la Banque mondiale sur l’impact environnemental et social du Programme de réhabilitation du secteur électrique.

Pour atteindre cet objectif, le pays qui a actuellement un taux d’électrification national de moins de 30%, s’est fixé pour objectif, à moyen terme, d’atteindre 75% de taux d’électrification, d’ici à 2025.

Le Nigeria est, avec 80 millions de personnes n’ayant pas accès à l’électricité, le pays africain avec le plus grand déficit énergétique et le deuxième au monde, après l’Inde. En outre, le taux d’électrification des populations est inégal, selon leurs zones de répartition. « Les populations urbaines ont un taux d’électrification pouvant atteindre 83,6% contre seulement un pic de 39,1% pour les zones rurales. De même, les taux de connexion vont de 26,7% au nord-est du pays à 82,4% dans la zone sud-sud », affirme le document.

En outre, le même rapport fait état d’un déficit financier de 1,4 milliard $ accumulé par le secteur au cours des années 2015 et 2016. « La transition d’un secteur géré par le public vers un marché énergétique grandement contrôlé par le secteur privé, démarré en 2013, a mis le secteur sous une pression assez importante. Des pertes élevées, une baisse du recouvrement des fonds dus au secteur et l’inadéquation du tarif électrique ont entrainé un déficit annuel qui, combiné sur les années 2015 et 2016, s’élève à 1,4 milliard $ », peut-on y lire.

Gwladys Johnson Akinocho