Une baisse historique de 20 % des investissements énergétiques prévue en raison de la pandémie de Covid-19

(Agence Ecofin) - La pandémie de Covid-19 entraînera une chute historique de 20 % des investissements énergétiques dans le monde

Ce sera la plus grande baisse des investissements énergétiques de l’histoire, dans tous les secteurs, du fossile au renouvelable. C’est ce qui ressort principalement du rapport « World Energy Investment 2020 » publié par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Selon le document, les investissements énergétiques en 2020 devraient diminuer de 20 %, ce qui représente environ 400 milliards $ d’injection de fonds en moins par rapport à 2019. Une baisse d’autant plus marquante qu’au cours des six dernières années, la tendance a été à une hausse constante de 2 % en moyenne par rapport à l’année antérieure.

« La baisse historique des investissements dans l’énergie est profondément inquiétante, et ce, pour plusieurs raisons. Cela induira des pertes d’emplois et d’opportunités économiques aujourd’hui ainsi qu’une baisse de la fourniture d’énergie, dont nous pourrions avoir besoin demain en cas de reprise économique. Le ralentissement des dépenses dans les technologies clé d’énergie propre risque également de porter atteinte à la transition énergétique si nécessaire à l’obtention de systèmes énergétiques plus résilients et plus durables », a affirmé Fatih Birol (photo), le directeur exécutif de l’AIE.

Gwladys Johnson Akinocho

