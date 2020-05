Togo : le PNUD recherche des consultants pour le suivi de l’installation de 6 894 lampadaires solaires

(Agence Ecofin) - Au Togo, le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) recherche des consultants nationaux en électricité ou en énergies renouvelables dans le cadre d’un projet d’installation de lampadaires solaires. Les spécialistes seront sélectionnés à l’issue d’un appel d’offres déjà lancé.

Ils appuieront l’organisation internationale dans le contrôle et le suivi des travaux d’installation de 6 894 lampadaires solaires à travers le pays. Les installations électriques seront implantées dans cinq régions à savoir : Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes.

Les candidats intéressés ont jusqu’au 29 mai prochain pour déposer leurs candidatures. Seuls ceux retenus lors de la présélection participeront aux processus compétitifs prévus.

La mise en place de ces lampadaires entre dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) mis en œuvre par le gouvernement et visant l’installation de 10 000 lampadaires dans ces cinq régions. Ces éclairages publics se répartissent en 7 000 lampadaires simples, 2 000 lampadaires avec prise de recharge électrique et 1 000 lampadaires dotés de bornes WIFI. Jusqu’ici, 1 569 lampadaires ont déjà été installés dans la phase pilote et la phase 1 du projet.

Gwladys Johnson Akinocho