Côte d’Ivoire : la BAD octroie un prêt de 50 millions $ pour l’électrification de 426 localités rurales

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire vient de conclure avec la Banque africaine de développement un accord de prêt d’une valeur de 27,7 milliards de francs CFA (environ 50 millions $) pour le financement de son secteur électrique.



Ces fonds obtenus dans le cadre du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural (PAEMIR) permettront l’électrification des districts de Savanes, Woroba et Zanzan, dans le nord du pays.

Le prêt aura une durée de maturité de 25 ans, assortie d’une période de différé d’amortissement de 8 ans.



« Il [le prêt, NDLR] permettra d’installer, notamment, 2 027 kilomètres de lignes électriques aériennes, d’effectuer 23 549 branchements et de poser 22 960 foyers d’éclairage public », a affirmé Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement qui a annoncé la nouvelle.



Au total, 426 localités seront couvertes dans les trois districts qui abritent plus de 259 000 personnes. Le projet sera mis en place sur 36 mois entre 2019 et 2021. Son coût total est de 54 millions $ et le solde du financement sera fourni par le gouvernement ivoirien.

Gwladys Johnson Akinocho