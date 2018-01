Liberia : la compagnie électrique nationale placée sous la gérance de ESB International

(Agence Ecofin) - La Liberia Electricity Corporation (LEC) a signé avec ESB International, un contrat de service de gestion. La convention aura une durée de 3 ans, renouvelable par le gouvernement libérien, pour une période supplémentaire de 2 ans. La signature de ce contrat de gestion est le fruit de deux années de travaux débutés en 2016 et ayant abouti, en outre, à l’octroi d’une subvention de 257 millions $, par le Millenium Challenge Corporation. Une partie de cette subvention servira d’ailleurs à payer le coût du contrat qui n’a pas été divulgué.

Les termes d’évaluation des services fournis par ESB sont principalement répartis en quatre performances clés. Ce sont : l’augmentation des nouvelles connexions au réseau, la réduction des pertes techniques et financières, la diminution des dépenses d’exploitation et l’atténuation du phénomène de corruption. La compagnie sera également en charge du renforcement des capacités du personnel et de l’équipe de direction libériens, afin de mettre en place les compétences nécessaires pour assurer la relève.

ESB International est une filiale de la compagnie électrique irlandaise. Au cours de ses 40 années d’activité, elle a eu à collaborer avec 120 pays. En Afrique, elle fournit actuellement des services de conseil en ingénierie et en gestion à l’Electricity Corporation of Ghana, la compagnie électrique ghanéenne.

Gwladys Johnson Akinocho