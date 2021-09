Angola : 1,5 milliard $ pour électrifier le sud du pays par Sun Africa

(Agence Ecofin) - L’Angola avait un taux d’électrification général de 45,7 % en 2019, selon la Banque mondiale avec le sud qui fait face à un déficit énergétique chronique alors que le septentrion affiche 1000 MW d’excédent.

Le gouvernement angolais et la société américaine Sun Africa ont signé un protocole d’accord pour l’électrification des principales municipalités du sud du pays. Le projet, d’un montant de 1,5 milliard $, inclut également l’installation de systèmes d’énergie solaire et d’approvisionnement en eau. Il couvrira les provinces de Cunene, Namibe, Cuando Cubango et Huila.

US-based Sun Africa broke ground in Angola in March on what will be the largest solar energy facility in sub-Saharan Africa. And moments ago, Angola signed an agreement with Sun Africa and US-based AfricaGlobal Shaffer to create the largest mini-grid energy project in Africa. pic.twitter.com/RpPGPXhEWL