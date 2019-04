Zimbabwe : les institutions publiques et infrastructures sociales seront désormais gratuitement électrifiées

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, les institutions publiques telles que les extensions du pouvoir central et les écoles auront gratuitement accès à l’électricité. Ce changement entre dans le cadre de l’engagement pris par le gouvernement de contribuer à la relance économique et d’investir dans les infrastructures publiques.

« La décision d’électrifier gratuitement les institutions publiques fait suite au constat selon lequel certaines écoles et communautés rurales n’ont pas les moyens de souscrire aux frais d’électrification. Nous avons mis en place une facilité de financement grâce à laquelle les organisations éligibles ne paieront plus pour la construction des lignes électriques. Les seuls frais qui seront à leur charge seront ceux du câblage interne et du paiement des frais de connexion à la compagnie électrique nationale », a affirmé Johannes Nyamayedenga, le responsable des relations publiques du Fonds pour l’électrification rurale, qui coordonne ces projets.

L’organisation qui est active depuis 2002 a permis, jusque-là, à 9312 organisations et communautés, dont 5390, entre janvier et mars 2019, d’avoir accès à l’électricité.

Gwladys Johnson Akinocho