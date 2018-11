Kenya : une condamnation à 10 ans de prison pour vandalisme du réseau électrique

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la Cour de justice de Nanyuki vient de condamner une personne à 10 ans de prison et à une amende de 5 millions de shillings kényans (environ 48 837 $) pour vandalisme.

Naftaly Kaimenyi Kithinji, le prévenu, a également écopé d’une autre peine de 6 mois de prison et d’une amende de 50 000 shillings kényans pour déconnexion non autorisée. Il a été arrêté, il y a un an environ, dans la région de Timau.

Geoffrey Kigen, le responsable du service de sécurité de la KenGen, la compagnie nationale de production électrique, s’est réjoui de la décision, affirmant qu’elle découragera les personnes ayant les mêmes intentions. Il a également ajouté que la compagnie redoublera de vigilance en surveillant étroitement le réseau électrique afin de préserver la qualité de l’électricité fournie aux clients.

Cette sentence fait suite à l'organisation, par la KenGen, d’opérations sur l’ensemble du territoire national afin de réduire les vandalismes, le vol d’électricité, les connexions illégales et les autres délits commis envers le réseau électrique national.

Au cours de cette semaine, une personne a encore été arrêtée pour déconnexion illégale de consommateurs électriques dans la localité d’Elgeyo.

Gwladys Johnson Akinocho