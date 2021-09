Bill Gates met 1 milliard $ à la disposition du Breakthrough Energy Catalyst pour l’action climatique

(Agence Ecofin) - La réduction des émissions du secteur énergétique est un pan important de l’action climatique mondiale. Si les technologies nécessaires pour y parvenir existent déjà, la viabilité commerciale de bon nombre n’est pas encore atteinte. Un processus que Bill Gates désire accélérer avec ses partenaires.

Bill Gates (photo) a annoncé avoir réuni 1 milliard $ pour le Breakthrough Energy Catalyst, un programme de financement des solutions innovantes de lutte contre le changement climatique, auprès de sept grandes entreprises. Parmi les premiers participants à l'initiative figurent American Airlines, Bank of America, Boston Consulting Group et Microsoft.

Le financement a été fourni sous forme de subvention, de participation et d'engagement à acquérir les technologies développées. En effet, BlackRock a accordé une subvention de 100 millions $ sur cinq ans à partir de sa fondation caritative. Microsoft et d'autres bailleurs de fonds (General Motors, Bank of America, American Airlines, Boston Consulting Group et ArcelorMittal) ont fourni un mix de capitaux propres et des accords d'achat liés au projet.

Les fonds soutiendront le développement de nouvelles solutions énergétiques pour lutter contre le changement climatique, d'ici 2022. L'initiative devrait réunir les secteurs public et privé pour accélérer la viabilité commerciale de quatre solutions clés à la crise climatique : l'hydrogène vert, le carburant d'aviation durable, le stockage à long terme dans des batteries et la capture du carbone dans l'air.

BE Catalyst fournira la liquidité nécessaire pour faire décoller les projets à forte intensité de capital avant que le financement par emprunt et les fonds publics puissent être mobilisés pour couvrir les 90 % restants du coût. Bill Gates estime qu'il faudra 50 000 milliards $ pour parvenir à l'élimination nette des émissions. Selon lui, le déploiement de solutions énergétiques propres nécessite de gros investissements, et il espère que son programme deviendra un modèle de coopération public-privé pour faire face à la menace du changement climatique.

En août dernier, BE Catalyst a accepté de lever 1,5 milliard $ en échange de milliards de dollars de soutien supplémentaire, dont une partie est subordonnée à la législation du ministère américain de l'Energie.

En juin dernier, il a engagé 500 millions $ en échange de fonds de contrepartie de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement pour un effort similaire outre-Atlantique. C’est la dernière d'une série d'initiatives que Bill Gates a fondées sous la bannière Breakthrough Energy.

Gwladys Johnson Akinocho

