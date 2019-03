Afrique subsaharienne : un programme de 240 millions $ pour un marché énergétique régional viable

(Agence Ecofin) - Les pays de l’Afrique subsaharienne travaillent à la mise en place d’un programme régional visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la levée des barrières entravant l’existence d’un marché énergétique régional viable.

La mise en œuvre de ce programme se fera sur 5 ans, à un coût estimé à 240 millions $.

Il sera réalisé dans 19 pays dont les 15 membres de la CEDEAO auxquels s’ajouteront le Cameroun, le Tchad, la Mauritanie et la République centrafricaine.

« Globalement, l’objectif de ce projet est de lever toutes les barrières qui entravent la mise en place d’un marché régional viable en termes d’électrification hors réseau. Cela permettra aux ménages et aux PME qui, jusqu’à présent, n’ont pas accès à l’électrification d’y accéder dans un cadre bien défini avec des technologies appropriées.», a expliqué à ce propos, Siré Abdoul Diallo, l’un des responsables du Centre des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (ECREEE/CEDEAO). Il est plus précisément, le coordonnateur du Fonds d’appui au secteur privé du centre.

Il s’agira concrètement de travailler sur les cadres réglementaires des pays, sur l’accès au financement et sur le renforcement des capacités locales, rapporte l’APS.

« Le projet prend en compte toutes ces problématiques-là en y apportant des solutions pragmatiques. Ainsi, la ligne de crédit que nous mettrons en place au niveau des institutions de microfinances et des banques classiques aura un taux d’intérêt de moins de 10%.», a affirmé le responsable qui a également évoqué des subventions aux entreprises désireuses de s’investir dans le sous-secteur.

Gwladys Johnson Akinocho