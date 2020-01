Abdoulaye Gackou conçoit des boîtes solaires pour électrifier les zones rurales du Mali

(Agence Ecofin) - La « SolarBox » est une boîte composée d'un lampadaire, de panneaux solaires et de batteries. Ce kit complet apporte de l’éclairage et alimente les appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, téléviseurs, ou encore les téléphones portables.

Abdoulaye Gackou, le jeune entrepreneur à l’initiative de ce projet, explique qu’il a eu l’idée d’entreprendre dans le secteur des énergies renouvelables après avoir passé un séjour dans son village natal au Mali. Cet ingénieur s’associe alors avec Moussa Camara pour créer leur entreprise « Yeelen Solar », qui signifie lumière d’Afrique en langue locale.



L’objectif de son entreprise est de fournir de l’électricité en milieu rural avec un dispositif abordable et facile à utiliser, afin d’améliorer le quotidien des Maliens en apportant de l’énergie solaire dans les zones rurales.

« Son avantage est qu’elle est mobile et sans câble. Elle peut être installée n'importe où, y compris dans les villages les plus excentrés. Il suffit de deux à trois box pour éclairer les rues d’un petit village, recharger les lampes des maisons et faire fonctionner les appareils électriques», confie Abdoulaye au blog de la Banque Mondiale.

Pour rendre accessible la boîte aux habitants des zones rurales, Abdoulaye Gackou compte sur l’achat par les organismes de bienfaisance. En 2018, Yeelen Solar a représenté le Mali au Consumers electronics show (CES), un salon consacré à l’innovation technologique en électronique.

Aïsha Moyouzame