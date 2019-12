La plateforme Beam, gérée par Bamboo Capital Partners obtient 8 millions $ pour financer des sociétés énergétiques en Afrique subsaharienne et en Asie

(Agence Ecofin) - Beam, une plateforme gérée par Bamboo Capital Partners recevra un investissement de 8 millions $ d’EDFI ElectriFI, un mécanisme financé par l’Union européenne dans le but de soutenir des projets et entreprises engagées dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique et dans de nombreux pays en développement.

L’opération permettra à la plateforme d’investissement Beam d’accorder des financements à des sociétés énergiques qui déploient des mini-réseaux, des systèmes solaires domestiques pour améliorer l’accès à l’énergie en faveur des populations et entreprises d’Afrique subsaharienne et d’Asie. A côté des traditionnelles opérations d’investissement en fonds propres, Beam réalisera des co-investissements dans des sociétés de distribution de services énergétiques.

Mise en place en février 2018 par la société de capital-investissement Bamboo Capital Partners et l’entreprise britannique Bboxx, spécialisée dans la fourniture de services solaires off-grid, la plateforme Beam dispose d’un capital initial de 50 millions $ qui servira à financer une dizaine de sociétés de distribution de services énergétiques en Afrique subsaharienne et en Asie.

Chamberline Moko