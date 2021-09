La BEI consacre 2,2 milliards € à l'action climatique et des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - Le Conseil d'administration de la BEI a approuvé des plans pour le renforcement de son engagement en faveur du développement mondial. L’action climatique, notamment avec son volet énergétique, fait partie des principaux axes à soutenir.

Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé un nouveau financement de 4,8 milliards € pour 24 projets, afin de soutenir l'action climatique, les vaccins covid et la résilience économique, les transports durables et l'éducation. Sur ce montant, 2,2 milliards € seront consacrés à l'action climatique, aux énergies propres et aux logements économes en énergie.

Les fonds seront utilisés pour augmenter la production d'énergies éolienne et solaire, moderniser les réseaux électriques et améliorer l’efficacité énergétique dans 5 de ses pays membres.

Des programmes de financement ont également été validés pour accélérer les investissements dans des projets d'énergies renouvelables et d'action climatique à petite échelle en Autriche et en Pologne, en Amérique latine et en Afrique.

La BEI est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne (UE). Elle est détenue par les Etats membres de l'institution. La Banque accorde des financements à long terme pour des investissements viables. Ces financements lui permettent de contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

24/06/2021 - La BEI accorde 79,4 millions € pour le développement de l’énergie géothermique en Afrique de l’Est