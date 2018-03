Madagascar : recul de la fourniture de fuel lourd et de gazole à la Jirama pour la production électrique

(Agence Ecofin) - A Madagascar, la société publique des hydrocarbures (OMH) a enregistré un recul de la fourniture en fuel lourd et en gazole, depuis le début de l’année, à la société publique de production et de distribution d’électricité (Jirama). Ceci, en raison de l’abondance des pluies qui ont permis aux centrales hydroélectriques de la Jirama de fonctionner à plein régime, rapporte le site local d’information, News Mada.

Selon les chiffres fournis par l’OMH et distillés par notre source, entre janvier et février, la consommation de la Jirama en produits pétroliers a chuté de 29%. Or, les volumes consommés par la Jirama constituent le principal indicateur du dynamisme de la consommation de produits pétroliers sur la Grande île. C’est 40% des produits pétroliers consommés dans le pays. Par conséquent, entre janvier et février, la consommation a chuté de 68 199 m3 à 56 924 m3, entre janvier et février, soit une baisse de 5%.

La fourniture de produits pétroliers aux compagnies minières a également baissé sur la période étudiée, précise l’OMH.

Olivier de Souza