Au Togo, la BAD octroie une enveloppe de 7,9 milliards FCFA, au profit du volet social du Projet CIZO

(Agence Ecofin) - Le gouvernement togolais et la BAD ont paraphé, mardi 17 décembre 2019, un accord d’environ 7,9 milliards FCFA dans le cadre du Projet d’appui au volet social du Programme CIZO d’électrification rurale du Togo (PRAVOST).

Les documents ont été signés entre Marie-Laure Akin-Olugbade, Directrice générale de la Région Afrique de l’Ouest pour la BAD et Sani Yaya, ministre de l’Economie et des Finances, en présence de Marc Ably-Bidamon, ministre de l’Energie, et de la délégation de l’Union européenne.

Selon Sani Yaya, ce financement devrait contribuer au renforcement de la résilience communautaire de 500 localités rurales à travers l'accès à l'énergie solaire.

Plus précisément, « le PRAVOST prévoit l’électrification de 314 centres de santé et l’équipement de 122 centres de santé en chauffe-eau solaires, l’installation de 400 adductions d’eau potable et le déploiement de 600 pompes solaires d’irrigation », a détaillé l’autorité togolaise.

Aussi, environ 2000 foyers devraient-ils bénéficier de mini-réseaux solaires.

La signature de cet accord qui vient contribuer à la matérialisation de la composante sociale du projet présidentiel CIZO, est rendue possible grâce, notamment, à un don d’environ 6,6 milliards FCFA de l’Union européenne, à travers son Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les Infrastructures.