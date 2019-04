Afrique du Sud : la crise énergétique pourrait coûter 1,1% à la croissance économique selon la Banque centrale

(Agence Ecofin) - La croissance économique sud-africaine pourrait être amputée de 1,1% pour le compte de l’année 2019 et 125 000 emplois pourraient être perdus si les délestages électriques perdurent. Cette affirmation a été faite par la Banque centrale sud-africaine, hier.

Le pays a enregistré une série de délestages rotatifs en février et mars derniers, à cause du déficit de charbon dans plusieurs centrales ainsi que des dysfonctionnements observés dans plusieurs centrales électriques. L’Eskom, la compagnie nationale en charge de la fourniture électrique, a dû priver les consommateurs individuels, commerciaux et industriels de 1 000 MW à 4 000 MW d’énergie, affectant de nombreuses activités économiques.

« Si ces interruptions se poursuivent au cours de l’année 2019, la croissance économique pourrait être diminuée de 1,1%. Dans ces circonstances, l’emploi également sera affecté avec la réduction d’environ 125 000 postes ; 48 000 dans un premier temps, et 77 000 par la suite », a affirmé la banque dans sa revue de la politique monétaire.

Gwladys Johnson Akinocho