Tunisie : Eni lance la construction d’une centrale photovoltaïque dans la région de Tatouine

(Agence Ecofin) - En Tunisie, le producteur italien d’énergie Eni, vient de lancer la construction d’une petite centrale photovoltaïque de 5 MW qui servira à alimenter la diversification de l’offre énergétique dans la région. En effet, le projet vise à établir un système de production d'électricité hybride de pointe avec des dispositifs de stockage sur batterie, afin de permettre une intégration efficace avec les turbines existantes.

Cela permettra d’économiser la consommation de gaz sur les projets d’exploration et d’éviter des émissions de CO 2 d’environ 6 500 tonnes par an.

L'installation solaire devrait être achevée d'ici à fin de 2019 et s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération avec l’entreprise publique des hydrocarbures de la Tunisie ETAP, pour le développement des projets d'énergie renouvelable dans le pays.

Olivier de Souza

